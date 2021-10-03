Бывшая солистка "Тату" объявила о воссоединении группы

Фото: ТАСС/Александр Саверкин
Бывшая солистка "Тату" Елена Катина объявила о воссоединении группы. Соответствующую запись с хэштегом #tatucomeback она опубликовала на своей странице в Instagram.
По словам Катиной, официальный трибьют группы состоится весной следующего года, в нем примет участие и вторая вокалистка Юлия Волкова.
"Официальный трибьют "Тату" – весна 2022 года, где примем участие мы с Юлей. Также из крутых новостей – сериал о "Тату" с нашим участием на одной из крупных стриминговых площадок. Об этом скоро", – сказала Катина.
Российская музыкальная поп-группа, состоящая из двух вокалисток, была создана в 1999 году, в 2014 году коллектив окончательно распался. На счету группы более 20 выпущенных композиций. Наиболее популярными песнями стали "Я сошла с ума", "Нас не догонят", "30 минут", "Обезьянка ноль".
Ранее телеведущая Ася Калясина рассказала, что основной причиной распада "Тату" стали внутренние конфликты между продюсерами и музыкантами. Она также сообщила, что певицы Волкова и Катина сильно уставали от выступлений и внимания фанатов.
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