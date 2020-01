Трек группы "Тату" получил платиновый статус в Великобритании

Фото: РИА Новости/Филипп Мануилов

Песня All the things she said российской группы "Тату" получила платиновый статус в Великобритании. Об этом сообщает "Газета.ру".

С момента выпуска песни прошло 18 лет, за это время по всему миру было продано 600 тысяч копий. Отмечается, что это стало достаточным, чтобы песне присвоили платиновый статус.

Серебряный статус песня получила еще в 2003 году. Еще через 10 лет хит получил золотой статус. Клип на композицию с 2009 года набрал более 200 миллионов просмотров.

Английская версия хита "Я сошла с ума" стала единственной композицией группы, которая удерживает лидирующие позиции в британском чарте UK Singles Chart на протяжении четырех недель.

Группа "Тату" была создана в 1999 году и просуществовала 12 лет. В составе группы были Юлия Волкова и Елена Катина. На счету группы более 20 выпущенных композиций. Наиболее популярными песнями стали "Я сошла с ума", "Нас не догонят", "30 минут", "Обезьянка ноль".