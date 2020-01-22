"Алиса", "Чиж & Cо", "Пикник" и многие другие примут участие в "Чартовой дюжине – 2020"

Фото: Евгений Рудницкий

Тринадцатый ежегодный музыкальный фестиваль "Чартова дюжина" и вручение национальной премии "Нашего радио" пройдет 13 февраля на "ВТБ Арене" в Москве. В этом году в нем примут участие "Алиса", "Чиж & Cо", "Пикник", Вадим Самойлов, "Горшенев", "25/17" и "Заточка".

Легендарный фестиваль подведет итоги всех достижений отечественной музыкальной индустрии за прошедший год и объединит как мэтров жанра, так и ярких молодых исполнителей, покоривших вершины одноименного хит-парада в 2019 году.

В преддверии "Чартовой дюжины" произошли изменения в системе голосования и выбора лауреатов: победителей в 13 номинациях выбирают слушатели "Нашего радио" путем народного голосования без участия экспертного совета. В каждой из номинаций в этом году было представлено по 13 групп и артистов, но настоящая борьба разворачивается прямо сейчас, ведь в финал прошли лишь тройки соискателей премии.

Победителями премии "Чартова дюжина" в разные годы становились "ДДТ", "Алиса", "Король и Шут", "Мумий Тролль", "Сплин", "Ленинград", "Би-2" и многие другие.

"Чартова дюжина" – хит-парад радиостанции "Наше радио", а также премия и фестиваль, в котором участвуют победители чарта по итогам года. Премия учреждена в 2008 году. До 2011-го она вручалась на фестивале по итогам зрительского голосования из троек номинантов, отобранных жюри. Всего премии вручаются в десятке основных и еще нескольких специальных номинациях.