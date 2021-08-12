Стала известна причина распада группы "Тату"

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Телеведущая Ася Калясина рассказала о причинах распада группы "Тату". Об этом сообщает "Лента.ру".

По словам телеведущей, основной причиной распада коллектива стали внутренние конфликты между продюсерами и музыкантами.

"Это была искусственно спродюсированная такая группа, которая не существовала сама по себе. Она существовала только благодаря людям вокруг нее. Как только этих людей конфликтами раскидало, группа перестала существовать, потому что как творческие единицы (ее участницы. – Прим. ред.) из себя ничего не представляли", – пояснила Калясина.

Она также рассказала, что певицы Юлия Волкова и Елена Катина сильно уставали от выступлений и внимания фанатов.

"Я помню, как мы приезжали куда-то во Францию и там их встречали фанаты в аэропорту – тысяча людей с плакатами. Они такие: "Господи, когда мы уже поедем домой. Мы хотим домой". Они не ценили то, что имели. Поэтому быстро это потеряли", – подчеркнула телеведущая.

Ранее адвокат экс-солистки группы "Ленинград" Алисы Вокс рассказал, что артистка так и не получила компенсацию за нарушение авторских прав. По словам адвоката, исковое заявление со стороны певицы было направлено в суд после полутора месяцев безуспешных переговоров со стороной музыканта Сергея Шнурова.

