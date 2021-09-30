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Культура

30 сентября, 20:34

В Музее Победы 1 октября откроется новая выставка "Ленд-лиз"

культура город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Временная выставка "Ленд-лиз" откроется 1 октября в Музее Победы. Она приурочена к 80-й годовщине подписания соглашения между СССР, США и Великобританией по итогам Первой Московской конференции. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Значительную часть временной экспозиции займут архивные документы и личные вещи дипломатов и военных, которые обеспечили надежность и своевременность поставок по ленд-лизу.

Отмечается, что гости смогут больше узнать о генерал-лейтенанте авиации, Герое Советского Союза Михаиле Мачине, который в военные годы был начальником советской миссии на Аляске по осуществлению поставок самолетов и боевой техники для фронта.

Также можно будет познакомиться с моделями техники США и Великобритании, использовавшейся красноармейцами во время Великой Отечественной войны. Среди экспонатов – знаменитый американский грузовой автомобиль Studebaker US-6, гидросамолет PBY Catalina, британский пехотный танк Matilda Мk IIAU.

Посетить выставку можно до 24 января 2022 года.

Ранее в столице в выставочном пространстве Северного речного вокзала открылась выставка "Билетик, пожалуйста!". Посетители экспозиции смогут проследить эволюцию билетной системы столичного метрополитена, которая на сегодняшний день признана лучшей в мире.

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