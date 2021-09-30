В Музее Победы 1 октября откроется новая выставка "Ленд-лиз"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Временная выставка "Ленд-лиз" откроется 1 октября в Музее Победы. Она приурочена к 80-й годовщине подписания соглашения между СССР, США и Великобританией по итогам Первой Московской конференции. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Значительную часть временной экспозиции займут архивные документы и личные вещи дипломатов и военных, которые обеспечили надежность и своевременность поставок по ленд-лизу.
Отмечается, что гости смогут больше узнать о генерал-лейтенанте авиации, Герое Советского Союза Михаиле Мачине, который в военные годы был начальником советской миссии на Аляске по осуществлению поставок самолетов и боевой техники для фронта.
Также можно будет познакомиться с моделями техники США и Великобритании, использовавшейся красноармейцами во время Великой Отечественной войны. Среди экспонатов – знаменитый американский грузовой автомобиль Studebaker US-6, гидросамолет PBY Catalina, британский пехотный танк Matilda Мk IIAU.
Посетить выставку можно до 24 января 2022 года.
Ранее в столице в выставочном пространстве Северного речного вокзала открылась выставка "Билетик, пожалуйста!". Посетители экспозиции смогут проследить эволюцию билетной системы столичного метрополитена, которая на сегодняшний день признана лучшей в мире.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: