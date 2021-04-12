В Арктике нашли останки самолета времен Великой Отечественной войны

16:13
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Останки самолета времен Великой Отечественной войны обнаружили во время обследования вод Кольского залива. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
Необычную находку сделали участники экспедиции Северного флота и Русского географического общества. Информация о затонувшем самолете поступила от местных дайверов – объект заметили на глубине 25 метров.
"На следующей неделе гидрографы вместе с водолазами детально обследуют находку и оценят возможность ее подъема со дна", – уточнили на флоте.
Помимо самолета, предположительно, переданного СССР из США по программе ленд-лиза, в воде обнаружили судно Steel Worker, носовую часть американского транспортника Alcoa Kadet и еще несколько затонувших понтонов и катеров.
В январе возле берегов Турции в Черном море затонул российский сухогруз. Инцидент произошел в провинции Бартын в районе Инкуму.
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