В Арктике нашли останки самолета времен Великой Отечественной войны

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Останки самолета времен Великой Отечественной войны обнаружили во время обследования вод Кольского залива. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

Необычную находку сделали участники экспедиции Северного флота и Русского географического общества. Информация о затонувшем самолете поступила от местных дайверов – объект заметили на глубине 25 метров.

"На следующей неделе гидрографы вместе с водолазами детально обследуют находку и оценят возможность ее подъема со дна", – уточнили на флоте.

Помимо самолета, предположительно, переданного СССР из США по программе ленд-лиза, в воде обнаружили судно Steel Worker, носовую часть американского транспортника Alcoa Kadet и еще несколько затонувших понтонов и катеров.

В январе возле берегов Турции в Черном море затонул российский сухогруз. Инцидент произошел в провинции Бартын в районе Инкуму.

