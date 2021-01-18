Обнаружено тело россиянина, который был капитаном затонувшего судна "Арвин"

Фото: ТАСС/Министерство внутренних дел Турции

В Турции обнаружили тело россиянина, которого определили как капитана затонувшего судна "Арвин" Виталия Галенко, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

"Погибший идентифицирован как гражданин России, капитан судна Виталий Галенко", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что информация была получена от представителя береговой охраны Турции. В настоящий момент в море остаются еще пять человек.

Сухогруз "Арвин" потерпел крушение накануне у берегов Турции в Черном море. Сообщалось, что из 12 членов экипажа 10 являются представителями Украины, 2 – гражданами России. Поисковую операцию приостанавливали в связи с не благоприятными погодными условиями.

Были спасены шесть человек. Среди них был россиянин Николай Кринов, который работал на судне старшим техником. Его состояние оценивалось как стабильное.