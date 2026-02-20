Метеозонд запутался в проводах и упал рядом с техникумом в Армавире

Фото: телеграм-канал "Администрация города Армавира"

Метеозонд запутался в проводах и упал рядом с Армавирским аграрно-технологическим техникумом в Краснодарском крае. Об этом сообщает телеграм-канал оперативного штаба региона.

"Угрозы для жителей нет. На месте выставлено оцепление, работают оперативные службы", – говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Армавира подчеркнули, что для уточнения всех характеристик устройство направлено на дополнительное исследование. Для жителей нет причин для беспокойства.

