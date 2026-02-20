График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 14:45

Город

Мастер-классы и ледовые шоу пройдут в завершение фестиваля "Масленица"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Народные игры, ледовые шоу, концерты и мастер-классы ждут гостей в заключительные выходные фестиваля "Масленица", организованного в рамках проекта "Зима в Москве", передает портал мэра и правительства столицы.

Финальную программу откроет олимпийский чемпион Евгений Плющенко. В пятницу, 20 февраля, в 19:30 на сцене на улице Теплый Стан он представит спектакль "Лебединое озеро".

В следующие два дня горожан приглашают присоединиться к мастер-классам на Тверской площади. В 15:00 участники смогут смастерить птицу-оберег, в 16:00 создадут куклу Масленичку, а в 18:00 гости примут участие в занятии "Масленичная гирлянда", где из фетра и атласных лент сплетут праздничное украшение.

В то же время в Зеленограде откроется студия декоративно-художественной росписи, где можно будет изучить техники известных народных промыслов. В субботу, 21-го числа, в 13:00 и 16:00 мастера покажут, как создавать мезенские узоры на деревянных плечиках, а в 17:00 научат хохломской росписи деревянной кадки.

В воскресенье, 22 февраля, в 14:00 и 17:00 гости смогут украсить тонкую семикаракорскую керамическую сахарницу из Ростовской области, а в 15:00 и 18:00 – расписать поднос для масленичных блинов в технике жостовской росписи.

Специально для юных москвичей на улице Грекова организуют творческую мастерскую, где научат созданию праздничного декора. Каждый час с 12:00 участники будут украшать традиционные предметы для масленичного стола и дома.

В свою очередь, мастерская шитья и рукоделия будет ждать горожан на Профсоюзной улице. 22-го числа в 15:00 и 18:00 опытные наставники раскроют секреты украшения масленичной куклы, а в 13:00 и 16:00 посетители научатся технике золотого шитья из Торжка и сделают нарядную салфетку. Мастер-классы по изготовлению оберегов в виде текстильных птиц пройдут там же в 14:00 и 17:00.

Музыкальная часть фестиваля также будет организована сразу на нескольких площадках. В частности, на Тверской площади 21 февраля в 16:30 выступит фолк-группа "Марьина песня" с народными песнями, а в 18:15 на сцену выйдет Андрей Гризли.

На Городецкой улице в 16:30 можно будет послушать Викторию Барс, а в 18:15 – дуэт "Anopriev и Наталика". В Зеленограде 22-го числа в 16:30 гостей встретит Олеся Евстигнеева, а в 18:15 – группа "Хрусталь".

Еще одной площадкой выступит музей-заповедник "Коломенское". Там 22 февраля весь день будут идти театральные постановки и звучать музыка. Откроет шоу Лена Смородина в 13:30, в 15:00 ее сменит Noris. В 17:30 гости смогут насладиться выступлением этнопроекта "Матана", а в 18:30 – ансамбля "Разгуляй". Завершит вечер в 19:30 группа "Казаки делают хит".

В свою очередь, для любителей автоспорта на 14 площадках фестиваля будут организованы автосимуляторы. В течение всех выходных, с 12:00 до 20:00, гости смогут принять участие в заездах, показать свое лучшее время на виртуальной трассе и побороться за ценные призы. Каждому участнику вручат памятные стикеры и моментальный снимок.

Вместе с тем еще 10 площадок "Московских сезонов" подготовят мастер-классы по выпеканию блинов для юных кулинаров. Занятия будут проводиться все два дня с 12:00 до 18:45. Гости смогут освоить рецепты гурьевских блинов, татарских тэбикмэков, пшеничных блинов с курицей и грибами, а также других угощений.

Помимо этого, гостей фестиваля ждет настоящий блинный калейдоскоп. Например, на Тверской площади можно будет продегустировать тыквенные блины и авторские "аппетитные", в которые добавят буженину и свекольный песто. В Столешниковом переулке подадут блины с кедровым орехом и сосновым вареньем.

На площади Революции гостей ждет необычная акция, в рамках которой они смогут сами собрать свой идеальный блин. В частности, посетителям предложат разнообразные начинки, включая карамель, моцареллу и ветчину. В свою очередь, в Гольянове приготовят блины-хачапури и "заморские" с пеперони.

Тем временем в парке "Бригантина" предложат блины с щучьей икрой и красной рыбой, на Сухонской улице будут сытные варианты с томленой говядиной и халапеньо, а на Митинской – деревенские блины с картофелем и селедкой.

Еще одна акция в последние дни фестиваля развернется и на Тверском бульваре. В течение 21 и 22 февраля гости смогут наблюдать мастерство известных шеф-поваров, которые будут готовить блины на открытых очагах. Причем вырученные от продажи блинов средства будут направлены на поддержку участников специальной военной операции.

Фестиваль "Масленица" охватил почти 30 городских площадок Москвы

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
городфестивали

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика