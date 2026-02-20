Мастер-классы и ледовые шоу пройдут в завершение фестиваля "Масленица"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Народные игры, ледовые шоу, концерты и мастер-классы ждут гостей в заключительные выходные фестиваля "Масленица", организованного в рамках проекта "Зима в Москве", передает портал мэра и правительства столицы.

Финальную программу откроет олимпийский чемпион Евгений Плющенко. В пятницу, 20 февраля, в 19:30 на сцене на улице Теплый Стан он представит спектакль "Лебединое озеро".

В следующие два дня горожан приглашают присоединиться к мастер-классам на Тверской площади. В 15:00 участники смогут смастерить птицу-оберег, в 16:00 создадут куклу Масленичку, а в 18:00 гости примут участие в занятии "Масленичная гирлянда", где из фетра и атласных лент сплетут праздничное украшение.

В то же время в Зеленограде откроется студия декоративно-художественной росписи, где можно будет изучить техники известных народных промыслов. В субботу, 21-го числа, в 13:00 и 16:00 мастера покажут, как создавать мезенские узоры на деревянных плечиках, а в 17:00 научат хохломской росписи деревянной кадки.

В воскресенье, 22 февраля, в 14:00 и 17:00 гости смогут украсить тонкую семикаракорскую керамическую сахарницу из Ростовской области, а в 15:00 и 18:00 – расписать поднос для масленичных блинов в технике жостовской росписи.

Специально для юных москвичей на улице Грекова организуют творческую мастерскую, где научат созданию праздничного декора. Каждый час с 12:00 участники будут украшать традиционные предметы для масленичного стола и дома.

В свою очередь, мастерская шитья и рукоделия будет ждать горожан на Профсоюзной улице. 22-го числа в 15:00 и 18:00 опытные наставники раскроют секреты украшения масленичной куклы, а в 13:00 и 16:00 посетители научатся технике золотого шитья из Торжка и сделают нарядную салфетку. Мастер-классы по изготовлению оберегов в виде текстильных птиц пройдут там же в 14:00 и 17:00.

Музыкальная часть фестиваля также будет организована сразу на нескольких площадках. В частности, на Тверской площади 21 февраля в 16:30 выступит фолк-группа "Марьина песня" с народными песнями, а в 18:15 на сцену выйдет Андрей Гризли.

На Городецкой улице в 16:30 можно будет послушать Викторию Барс, а в 18:15 – дуэт "Anopriev и Наталика". В Зеленограде 22-го числа в 16:30 гостей встретит Олеся Евстигнеева, а в 18:15 – группа "Хрусталь".

Еще одной площадкой выступит музей-заповедник "Коломенское". Там 22 февраля весь день будут идти театральные постановки и звучать музыка. Откроет шоу Лена Смородина в 13:30, в 15:00 ее сменит Noris. В 17:30 гости смогут насладиться выступлением этнопроекта "Матана", а в 18:30 – ансамбля "Разгуляй". Завершит вечер в 19:30 группа "Казаки делают хит".

В свою очередь, для любителей автоспорта на 14 площадках фестиваля будут организованы автосимуляторы. В течение всех выходных, с 12:00 до 20:00, гости смогут принять участие в заездах, показать свое лучшее время на виртуальной трассе и побороться за ценные призы. Каждому участнику вручат памятные стикеры и моментальный снимок.

Вместе с тем еще 10 площадок "Московских сезонов" подготовят мастер-классы по выпеканию блинов для юных кулинаров. Занятия будут проводиться все два дня с 12:00 до 18:45. Гости смогут освоить рецепты гурьевских блинов, татарских тэбикмэков, пшеничных блинов с курицей и грибами, а также других угощений.

Помимо этого, гостей фестиваля ждет настоящий блинный калейдоскоп. Например, на Тверской площади можно будет продегустировать тыквенные блины и авторские "аппетитные", в которые добавят буженину и свекольный песто. В Столешниковом переулке подадут блины с кедровым орехом и сосновым вареньем.

На площади Революции гостей ждет необычная акция, в рамках которой они смогут сами собрать свой идеальный блин. В частности, посетителям предложат разнообразные начинки, включая карамель, моцареллу и ветчину. В свою очередь, в Гольянове приготовят блины-хачапури и "заморские" с пеперони.

Тем временем в парке "Бригантина" предложат блины с щучьей икрой и красной рыбой, на Сухонской улице будут сытные варианты с томленой говядиной и халапеньо, а на Митинской – деревенские блины с картофелем и селедкой.

Еще одна акция в последние дни фестиваля развернется и на Тверском бульваре. В течение 21 и 22 февраля гости смогут наблюдать мастерство известных шеф-поваров, которые будут готовить блины на открытых очагах. Причем вырученные от продажи блинов средства будут направлены на поддержку участников специальной военной операции.

