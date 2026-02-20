20 февраля, 14:41Город
Персонажи "Зимы в Москве" "посетили" площадки "Масленицы" в репортаже "Мосфото"
Фото: Мосфото
В городском медиабанке "Мосфото" появился еще один фоторепортаж с героями проекта "Зима в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Нарисованные лиса, кот и собака "побывали" на основных площадках фестиваля "Масленица" – на Тверском бульваре и Тверской площади. Фоторепортаж состоит из реальных снимков, совмещенных со сгенерированным искусственным интеллектом изображением.
На фото персонажи оказались в атмосфере традиционного праздника Масленицы. Они поучаствовали в массовых мероприятиях, перекусили блинами и сфотографировались на наряженных площадках.
Все фото можно скачать бесплатно и выложить в соцсети, мессенджеры и СМИ, а также вставлять в презентации. Главное – указать источник: foto.mos.ru.
Ранее сообщалось, что к фестивалю "Масленица" присоединились более 520 кафе и ресторанов столицы. Они добавили в свое меню блины с разными начинками. Например, кафе "Чеховъ" в Камергерском переулке подает праздничное угощение с жульеном, сыром страчателла и красной икрой. Ресторан "Будвар" на Котельнической набережной включил в меню купеческие блины с мясом камчатского краба.