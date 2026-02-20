График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

20 февраля, 15:42

Город

Более 48 тысяч москвичей получили квартиры по программе реновации в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Почти 48,5 тысячи москвичей получили квартиры по программе реновации в 2025 году. Из них около 9,5 тысячи заселились на востоке столицы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На севере – почти 7,5 тысячи, на северо-востоке – около 6,7 тысячи горожан. Москвичам из расселяемых домов город предоставил квартиры с улучшенной отделкой. На территории рядом с новостройками проведено озеленение, обустроены детские и спортивные площадки", – подчеркнул он.

Как отметила руководитель департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева, первое место по числу обладателей нового жилья заняло Люблино. Здесь квартиры получили свыше 2,9 тысячи горожан. Еще почти 2,8 тысячи человек заключили договоры в Алтуфьевском районе, около 2,5 тысячи – в Очакове-Матвеевском.

Больше всего договоров было подписано в четвертом квартале года. За этот период новые квартиры были предоставлены около 15,5 тысячи москвичам, более 400 из которых – в два последних рабочих дня декабря.

Ранее дом по программе реновации построили в Филимонковском районе в ТиНАО. Его общая площадь составляет более 45 тысяч квадратных метров. Новостройка располагается по адресу улица Никитина, дом 9, корпуса 1 и 2. Дом рассчитан на 498 квартир, 5 из которых предназначаются для маломобильных горожан.

Более 250 тыс москвичей въехали или переезжают в новое жилье по программе реновации

городреновация

