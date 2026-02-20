Reuters: послы ЕС провалили встречу по 20-му пакету санкций против РФ

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Послы Евросоюза провалили плановую встречу по 20-му пакету антироссийских санкций, который Еврокомиссия требует принять. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, дипломаты не смогли согласовать рестрикции.

Как писали СМИ, 20-й пакет антироссийских санкций, который ЕК готовится принять 24 февраля, вызвал серьезные разногласия среди стран – членов ЕС. Главной обсуждаемой темой стали планы по перехвату танкеров, перевозящих российскую нефть.

Новый пакет санкций направлен на создание правовой базы, которая позволила бы останавливать суда, проводить их досмотр и конфисковывать как сами танкеры, так и их грузы.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко рассказал, что сумма прямых потерь Евросоюза от антироссийских санкций составляет от 1,5 до 2 триллионов евро. Он подчеркнул, что Россия ответит на 20-й пакет санкций.

