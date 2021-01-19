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Происшествия

13:22

Уголовное дело возбудили по факту гибели капитана сухогруза "Арвин" в Турции

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/МВД Турции

Уголовное дело возбудили по факту гибели российского капитана сухогруза "Арвин" при крушении у берегов Турции, сообщает ТАСС.

Дело расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта".

Накануне в Турции обнаружили тело россиянина, которого определили как капитана затонувшего судна Виталия Галенко. Информация была получена от представителя береговой охраны Турции. В настоящий момент в море остаются еще пять человек.

Сухогруз "Арвин" потерпел крушение у берегов Турции в Черном море. Сообщалось, что из 12 членов экипажа 10 являются представителями Украины, двое – гражданами России. Поисковую операцию приостанавливали в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Были спасены шесть человек. Среди них был россиянин Николай Кринов, который работал на судне старшим техником. Его состояние оценивалось как стабильное.

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