Уголовное дело возбудили по факту гибели капитана сухогруза "Арвин" в Турции

Фото: ТАСС/МВД Турции
Уголовное дело возбудили по факту гибели российского капитана сухогруза "Арвин" при крушении у берегов Турции, сообщает ТАСС.
Дело расследуется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта".
Накануне в Турции обнаружили тело россиянина, которого определили как капитана затонувшего судна Виталия Галенко. Информация была получена от представителя береговой охраны Турции. В настоящий момент в море остаются еще пять человек.
Сухогруз "Арвин" потерпел крушение у берегов Турции в Черном море. Сообщалось, что из 12 членов экипажа 10 являются представителями Украины, двое – гражданами России. Поисковую операцию приостанавливали в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Были спасены шесть человек. Среди них был россиянин Николай Кринов, который работал на судне старшим техником. Его состояние оценивалось как стабильное.