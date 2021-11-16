"Звезды советского экрана": Юрий Белов

Март 1964-го. Киноманы страны с интересом листают страницы нового выпуска журнала "Советский экран". На одной из обложек – актер Юрий Белов. Тот самый робкий Гриша из "Карнавальной ночи", балагур и заводила Грачкин из "Неподдающихся", застегнутый на все пуговицы Славка из "Королевы бензоколонки". Его легко узнать по открытой улыбке и лучистым глазам. "Мастер доброго смеха" – называет его автор статьи.

Почему распалась пара Юрия Белова и Надежды Румянцевой? Кто упрятал актера в сумасшедший дом? Какая фотография осталась на память о дуэте Белова и Ширвиндта из фильма "Приходите завтра"? Кто стал новой надеждой и любовью Юрия Белова? И какая трагедия разыгралась в доме актера под кадры из "Карнавальной ночи"? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".