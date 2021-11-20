Не только "Ширли-мырли": лучшие роли Валерия Гаркалина

В Москве 20 ноября на 68–м году жизни скончался народный артист России Валерий Гаркалин. Более месяца он боролся с коронавирусной инфекцией. В память об актере вспоминаем самые яркие кинороли в его карьере.



Фото: ТАСС/Юрий Машков



Актер Валерий Гаркалин известен зрителю прежде всего благодаря сатирической комедии "Ширли-мырли". Сам артист не стремился на большой экран, считая своим истинным призванием театр. Тем не менее за свою карьеру он успел сняться почти в 80 лентах самых разных жанров. Актер Валерий Гаркалин известен зрителю прежде всего благодаря сатирической комедии "Ширли-мырли". Сам артист не стремился на большой экран, считая своим истинным призванием театр. Тем не менее за свою карьеру он успел сняться почти в 80 лентах самых разных жанров. В кино Валерий Гаркалин пришел довольно поздно – свою первую роль он получил в 35 лет. До этого актер работал в кукольных спектаклях Кемеровской филармонии, некоторое время сотрудничал с Театром Образцова. Дольше всего прослужил в Московском театре сатиры, где играл ведущие роли в спектаклях по пьесам Гоголя, Брехта, Шекспира. В постановке булгаковского "Мастера и Маргариты" исполнял сразу две роли: Мастера и Понтия Пилата. В 2002 году сыграл Гамлета в постановке Театра имени Станиславского.



"Катала"

Фото: кадр из фильма "Катала"; режиссер - Сергей Бодров, Александр Буравский; производство - киностудия "Мосфильм", творческое объединение "Старт"

Настоящим дебютом Валерия Борисовича на большом экране стала криминальная драма Сергея Бодрова, который сразу доверил актеру главную роль. До этого на счету ариста был лишь крошечный эпизод в сказке Ирины Поволоцкой "Аленький цветочек". Его имя в титрах не указано.

В "Катале" Гаркалин сыграл профессионального шулера, пытающегося "кинуть" криминального авторитета. Своеобразный шедевр перестроечного кино, в скромный хронометраж которого (всего 70 минут) уместились все штампы из голливудских аналогов, шпионские гаджеты в духе Джеймса Бонда и весьма фактурная игра Гаркалина, создавшего образ мечтательного картежника.

"Русский проект"

Фото: кадр из рекламы "Русский проект"; режиссер - Денис Евстигнеев; производство - Первый канал

Первая в России социальная реклама стала с подачи продюсера Константина Эрнста полноценным сериалом. Эпизод, в котором засветился Гаркалин, получил неофициальное название "Будь счастлив, Пашка". Сюжет в этом двухминутном ролике простой: рабочий на заводе не выполнил норму из-за неисправного станка. Расстроенный, он собирается пойти на занятия хора, но у его коллег есть идея получше – они зовут работягу пойти с ними выпить пива. Искусителем в этой сатирической зарисовке и выступает Гаркалин.



Гаркалин мог и не стать актером, если бы не проявил упортство. Артист вырос в простой рабочей семье, и отец был категорически против творческих опытов сына. Это не мешало Валерию Борисовичу самостоятельно разучивать сцены и выступать перед сверстниками. Из-за этого за ним закрепилась слава чудака, но Гаркалин твердо решил, что станет актером. Отслужив в армии, он сразу же поступил в Гнесинское училище, где его руководителем стал Сергей Образцов.



"Ширли-мырли"

Фото: кадр из фильма "Ширли-мырли"; режиссер - Владимир Меньшов; производство - киностудия "Мосфильм", киностудия "Жанр"

В знаменитой комедии Владимира Меньшова Гаркалин исполнил сразу четыре роли: авантюриста Кроликова и трех его братьев-близнецов. Сатирический фарс был неоднозначно встречен зрителями, но яркая работа актера принесла ему настоящую славу.

В наши дни лента приобрела культовый статус, а Гаркалин навсегда остался для публики "Кроликовым из "Ширли-Мырли". Сам актер не переживал из-за этого. Работу с Меньшовым Валерий Борисович считал огромной удачей, а фильм сравнивал с картинами Чаплина.



Серьезные проблемы со здоровьем у Гаркалина начались в 2008 году, когда артист перенес первый инфаркт. Через год актер пережил еще один удар – от рака скончалась его супруга Екатерина, с которой он познакомился еще будучи студентом студии Образцова. Гаркалин также не скрывал своих проблем с алкоголем. Артист стал реже появляться на сцене, по большей части – в антрепризах. Параллельно Гаркалин преподавал актерское мастерство в ГИТИСе, но признавался, что прохладно относился к работе педагога. В феврале 2018 года актера госпитализировали с воспалением легких. Артист тяжело заболел во время гастролей московского театра "Мюзик-холл".



"Ландыш серебристый"

Фото: кадр из фильма "Ландыш серебристый"; режиссер - Тигран Кеосаян; производство - киностудия "Козерог"

Еще одна фарсовая роль Гаркалина. В музыкальной комедии Тиграна Кеосаяна актер перевоплотился в одержимого манией величия композитора, который "не ворует, а искренне сочиняет чужое". "В музыке всего семь нот, да и те используют не по назначению", – оправдывал своего героя артист.

"Андерсен. Жизнь без любви"

Фото: кадр из фильма "Андерсен. Жизнь без любви"; режиссер - Эльдар Рязанов; производство - киностудия "Луч", кинокомпания "Гулливер"

Для своей последней ленты Эльдар Рязанов пригласил Гаркалина сыграть датского короля Кристиана VIII. Возможно, это одна из самых тонких работ артиста. Без гротеска и фиглярства ему удалось изобразить монарха таким, каким его видели современники — самовлюбленным и поверхностным врагом "всего живого и прогрессивного". Но сквозь маску жестокого самодержца неуловимо просвечивает его истинное лицо недалекого паяца. В этом Гаркалину, конечно, помог огромный комедийный опыт.

Российского актера Валерия Гаркалина не стало 20 ноября. Он скончался на 68-ом году жизни после болезни. Известно, 5 октября его госпитализировали в медучреждение с COVID-19. На лечении в больнице №40 в Коммунарке артист находился полтора месяца.

Редакция Москвы 24 выражает соболезнования в связи со смертью Валерия Гаркалина.

