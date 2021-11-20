Прощание с Валерием Гаркалиным пройдет 23 ноября в учебном театре ГИТИСа

Фото: Агентство "Москва"/ Игорь Иванко
Прощание с народным артистом РФ Валерием Гаркалиным пройдет 23 ноября в учебном театре Российского института театрального искусства. Об этом ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
"Прощание пройдет во вторник, 23 ноября, в учебном театре ГИТИСа", – сказал Заславский. – "Ориентировочно начало в 11:00".
Он отметил, что у пришедших на церемонию не будут спрашивать QR-коды.
"Но очень просим, чтобы люди, которые видят у себя признаки ОРЗ, воздержались от посещения прощания", – подчеркнул ректор ГИТИСа.
Место похорон артиста в настоящий момент неизвестно.
Российского актера Валерия Гаркалина не стало 20 ноября. Он скончался на 68-ом году жизни после болезни.
Известно, что артист больше месяца находился на лечении в больнице №40 в Коммунарке. 5 октября его госпитализировали в медучреждение с COVID-19.
В конце октября в СМИ появилась информация об ухудшении состояния Гаркалина, однако его представитель Наталья Теплова опровергла данные сведения.
В Москве скончался народный артист Валерий Гаркалин
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: