Прощание с Валерием Гаркалиным пройдет 23 ноября в учебном театре ГИТИСа

Фото: Агентство "Москва"/ Игорь Иванко

Прощание с народным артистом РФ Валерием Гаркалиным пройдет 23 ноября в учебном театре Российского института театрального искусства. Об этом ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

"Прощание пройдет во вторник, 23 ноября, в учебном театре ГИТИСа", – сказал Заславский. – "Ориентировочно начало в 11:00".

Он отметил, что у пришедших на церемонию не будут спрашивать QR-коды.

"Но очень просим, чтобы люди, которые видят у себя признаки ОРЗ, воздержались от посещения прощания", – подчеркнул ректор ГИТИСа.

Место похорон артиста в настоящий момент неизвестно.

Российского актера Валерия Гаркалина не стало 20 ноября. Он скончался на 68-ом году жизни после болезни.

Известно, что артист больше месяца находился на лечении в больнице №40 в Коммунарке. 5 октября его госпитализировали в медучреждение с COVID-19.

В конце октября в СМИ появилась информация об ухудшении состояния Гаркалина, однако его представитель Наталья Теплова опровергла данные сведения.

