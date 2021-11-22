Пострадавшую при пожаре певицу Хлебникову сняли с аппарата ИВЛ – СМИ

Состояние певицы Марины Хлебниковой оценивают как стабильно тяжелое, но ее уже отключили от аппарата ИВЛ. Об этом сообщают СМИ.

Певица по-прежнему находится в НИИ имени Склифосовского. Туда она попала после пожара, который случился в ее квартире.

У Марины Хлебниковой обожжено почти 30% тела: сильно пострадало лицо, кисти рук, грудь, живот и бедра. На месте ожогов у артистки начало развиваться заражение. Из-за этого температура у Хлебниковой поднялась до 39 градусов.

18 ноября в квартире певицы загорелись ее личные вещи. По предварительной информации, к пожару могла привести непотушенная сигарета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.