Память Валерия Гаркалина могут увековечить в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал, что в столице может появиться памятная табличка народному артисту РФ Валерию Гаркалину. Об этом сообщает ТАСС.

"Я уверен, что в Мосгордуму поступят предложения о том, чтобы увековечить его память. И мы, конечно, рассмотрим и поддержим предложение, он этого достоин", – сказал Герасимов, добавив, что Гаркалин был замечательным актером.

Гаркалина не стало 20 ноября. Он скончался на 68-ом году жизни после болезни.

Прощание с народным артистом РФ пройдет 23 ноября в учебном театре Российского института театрального искусства. Место похорон артиста пока неизвестно.

Артист больше месяца находился на лечении в больнице №40 в Коммунарке. 5 октября его госпитализировали в медучреждение с коронавирусом.