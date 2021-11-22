Врачи рассказали о состоянии певицы Марины Хлебниковой

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В результате пожара в своей квартире певица Марина Хлебникова получила сильные ожоги век. Медики в круглосуточном режиме контролируют ее состояние. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Медики пристально следят за всеми показаниями состояния пациентки, и если ей станет хуже, незамедлительно подключат ИВЛ снова. Никакие серьезные операции артистке не проводили", – рассказал источник в здравоохранении.

По словам врачей, у певицы также сильно поражены дыхательные пути. О том, понадобится ли артистке вмешательство пластического хирурга или нет, станет известно значительно позже.

"Сначала врачи ждут, что ткани заживут и появится рубец. Впрочем, на лице они почти не образуются. Но все равно нельзя исключать, что веки заживут самостоятельно", – рассказал хирург Илья Колышев.

18 ноября в доме № 14 по Ратной улице произошло возгорание, огонь охватил 10 квадратных метров. В результате случившегося один человек был передан медикам: пострадавшей оказалась заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова.

По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования после ремонта. В качестве другой версии возникновения пожара называлось неосторожное обращение с огнем при курении.

