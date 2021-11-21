Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Актера Валерия Гаркалина похоронят 23 ноября на Миусском кладбище в Москве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГИТИСа.

Прощание с артистом пройдет в учебном театре ГИТИСа с 11:00 до 13:00. Отпевание и захоронение намечены на 15:00.

"Просьба людей с признаками ОРВ оставаться дома. В сети интернет на портале "Москва.Онлайн" будет идти прямая трансляция прощания", – добавили в пресс-службе.

Валерия Гаркалина не стало 20 ноября. Он скончался на 68-ом году жизни после болезни.

Артист больше месяца находился на лечении в больнице №40 в Коммунарке. 5 октября его госпитализировали в медучреждение с коронавирусом.