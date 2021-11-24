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Культура

18:10

"Звезды советского экрана": фильм "Не горюй!"

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В декабре 1969 года советские граждане готовились к новогодним торжествам, а редакция главного журнала о кино "Советский экран" раздумывала, как бы создать у зрителя по-настоящему праздничное настроение.

"Не горюй!" – это новый фильм Георгия Данелия. От одного его названия на душе становится светлее, а лица читателей расплываются в улыбке.

Почему появлением фильма Данелия обязан своей маме? В чем причина того, что экранный отец Анастасии Вертинской не хотел, чтоб люди узнали, что она играет его дочь? Какие истории про нос Фрунзика Мкртчяна рассказывает Вахтанг Кикабидзе?

Как Евгений Леонов лечил людей в Тбилиси? Где в фильмах Георгия Данелии прячется его "фирменный знак"? И как родился знаменитый дуэт Кикабидзе – Мкртчян? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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