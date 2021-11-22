"Звезды советского экрана": Вячеслав Шалевич, фильм "Белые росы"

Апрель 1984 года. Читатели журнала "Советский экран" сразу узнали в денди с обложки своего любимца – Вячеслава Шалевича. Уже много лет красавец с голливудской улыбкой сводил женщин с ума и обожал отрицательные роли, а их в фильмографии актера было немало. Чего только стоил его Гришка из фильма "Три тополя на Плющихе".

В поисках интервью с актером киноманы наткнулись на хорошую новость: в прокат выходит новый фильм с Николаем Караченцовым. "Обломал немало веток, наломал немало дров" – картину "Белые росы" еще никто не видел, а эти строчки из нее вся страна напевала уже несколько месяцев.

Как Вячеслав Шалевич стал дублером Олега Стриженова? Из-за чего Шалевич ушел из "Кабачка 13 стульев"? У кого из режиссеров он был готов сыграть даже часового без слов?

Какое прозвище дали Станиславу Садальскому? Что за фобия была у Николая Караченцова? И почему главная песня фильма прозвучала в эфире еще до премьеры картины? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".