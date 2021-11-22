Композитор Дашкевич поделился воспоминаниями об актрисе Руслановой

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Композитор и народный артист России Владимир Дашкевич назвал покойную Нину Русланову одной из самых значительных актрис своего поколения. Такое заявление он сделал в беседе с RT.

"Замечательная актриса. Я считаю, что одна из самых значительных актрис поколения, где удивить актерским мастерством было почти невозможно. Но она это делала каждый раз", – сказал Дашкевич.

Он также отметил выразительность актерской игры Руслановой. По его словам, она умела подчеркивать мелочи бытовой жизни, ритм речи и интонацию.

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Нина Русланова умерла накануне в возрасте 75 лет. До этого она продолжительное время болела.

В кино актриса была известна ролями в картинах "Мой друг Иван Лапшин" (1984), "Хрусталев, машину!" (1998), "Слезы капали" (1983) и "Не стреляйте в белых лебедей".

