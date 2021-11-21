Умерла актриса Нина Русланова

Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет, сообщили в Союзе кинематографистов.
"Сегодня на 76-м году жизни после продолжительной болезни умерла Нина Ивановна Русланова", – сказали в союзе.
Актриса скончалась после продолжительной болезни.
Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухов Харьковской области Украины. В 1960 году она окончила строительное училище, работала штукатуром, позже поступила в Харьковский театральный институт.
Отучившись там два года, переехала в Москву и поступила в Высшее театральное училище (ныне – института) имени Б.В. Щукина (мастерская Веры Львовой и Леонида Шихматова).
Окончив училище, Русланова была приглашена сразу в несколько столичных театров, включая Современник, Таганку, Театр имени Евгения Вахтангова. В последнем актриса проработала 15 лет.
В кино актриса была известна ролями в картинах "Мой друг Иван Лапшин" (1984), "Хрусталев, машину!" (1998), "Слезы капали" (1983), "Не стреляйте в белых лебедей" и во многих других.
Умерла народная артистка РФ Нина Русланова
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