Адвокат Моргенштерна пообещал, что рэпер посетит Музей Победы

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин в беседе с Москвой 24 заверил, что рэпер обязательно придет на экскурсию в Музей Победы.
Ранее в интервью YouTube-каналу "Осторожно: Собчак" рэпер заявил, что не понимает, почему в России спустя почти век до сих пор празднуют День Победы. После этого комментария на Моргенштерна обрушилась волна негатива, он извинился за свои слова.
Тем не менее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания рэпера. После случившегося директор Музея Победы пригласил певца на ознакомительную экскурсию, где ему расскажут, какую цену заплатил советский народ за разгром нацистов в Великой Отечественной войне.
При этом адвокат поддержал инициативу музея, отметив, что молодежь следует не наказывать, а просвещать.
"Я считаю, что это очень правильная инициатива, потому что молодых людей нужно не наказывать за то, что они что-то не знают и не понимают, а, наоборот, просвещать, развивать, объяснять", – заключил Жорин.
Ранее телеведущая Ксения Собчак прокомментировала скандальное высказывание Моргенштерна о праздновании Дня Победы. По ее словам, рэпер является представителем поколения, которое не может на эмоциональном уровне воспринимать то, что произошло 76 лет назад.
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