Юрист рассказал, как накажут Моргенштерна за слова о бессмысленности Дня Победы

Интервью рэпера Моргенштерна Ксении Собчак обернулось скандалом из-за его высказываний о праздновании Дня Победы. Музыкант заявил, что не понимает этого праздника, и предположил, что России просто больше нечем гордиться. Позицию артиста раскритиковали российские власти и общественники, а "Ветераны России" обратились в правоохранительные органы. Музыкант пошел на попятную и извинился. Разбираемся, может ли рэперу грозить судебное преследование за слова о Дне Победы.



Не понимаю этого праздника

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Скандал разразился 25 октября после выхода интервью рэпера Моргенштерна на YouTube-канале Ксении Собчак, в котором артист рассуждал о смысле праздника День Победы.





Моргенштерн рэпер Я вообще не понимаю вот этого вот праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Всем что-то пытаются… скрепы, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем.

Артист признался, что не понимает, зачем каждый год вспоминать Победу в Великой Отечественной войне.

Hа высказывания певца последовала острая реакция со стороны российских властей и общественников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о том, что известные люди должны отвечать за свои заявления.

"Безусловно, те молодые люди, которые знамениты, которые пользуются популярностью у своих сверстников, они должны понимать, что они так или иначе несут ответственность за то, чтобы понимать такие важные для всей нашей страны понятия, как День Победы", – сказал Песков. Он предположил, что такие рассуждения происходят от незнания.

В освою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с "Радио 1" назвал Моргенштерна деградантом, сравнил его с фашистами и власовцами, а также призвал принять в отношении него меры.

"Думаю, что подобного рода откровения, которые, естественно, могли прозвучать только при соприкосновении его с госпожой Собчак, должны явиться основанием для того, чтобы больше нигде Моргенштерн не появлялся. Это человек, который публично кинул вызов и оскорбил всю историю нашей страны, наше существование", – сказал Милонов.

В организации "Ветераны России" сообщили, что обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет в связи с высказываниями рэпера Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Представители организации попросили правоохранительные органы проверить высказывания рэпера на предмет реабилитации нацизма, а также возбуждения ненависти либо вражды экстремистского характера.

В то же время народный артист России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов в эфире радио Sputnik заступился за рэп-исполнителя. По его мнению, 23-летний Моргенштерн позволил себе такие высказывания, потому что очень молод и ничего не знает о Великой Отечественной войне.

"Почему он ничего не знает о Великой Отечественной войне? Потому что кто-то ему эти знания не дал. Сознательно ли, случайно ли… Это другой вопрос. Но у него нет информации по истории Родины, той страны, в которой он живет и гражданином которой является", – сказал Певцов.

Между тем председатель президиума организации "Офицеры России" генерал-майор Сергей Липовой в беседе с Москвой 24 назвал потерянным поколение Моргенштерна.

"У этого человека ничего святого в голове нет, кроме идиотских вопросов по поводу того, зачем это праздновать", – сказал Сергей Липовой.



Песков отреагировал на слова Моргенштерна о Дне Победы

Моргенштерн извинился

На фоне критики рэпер публично извинился на следующий день после выхода скандального интервью.





Моргенштерн рэпер Я хочу принести извинения перед всеми, кого задели мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял важность и значимость события, лишь честно признался, что "не понимаю", а фразу вырвали из контекста.

Артист обвинил СМИ в том, что они вырвали его слова из контекста, и посетовал, что не умеет корректно формулировать мысли.

В том числе он отметил, что в интервью не вошли его рассуждения о необходимости выделить ветеранам дополнительные деньги. "Я уважаю и горжусь ветеранами", – заключил рэпер.



Юридическая сторона вопроса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В день выхода интервью юрист Сергей Жорин заявил Пятому каналу, что 23-летний Моргенштерн не собирался оскорблять ветеранов, но, как и тысячи его ровесников, нуждается в просвещении.





Сергей Жорин юрист Я бы в данном случае призвал общественность не осуждать его. Я и сам не согласен с такой его позицией по данному вопросу, но понимаю, что нужно не наказывать его за это, а как-то все-таки объяснить.

Между тем юрист Василий Воробьев в беседе с Москвой 24 заявил, что в высказываниях музыканта нет признаков статьи о публичном оскорблении ветеранов.

"У нас нет статьи за оскорбление людей, празднующих День Победы, это и не будет считаться оскорблением ветеранов, поскольку оскорбительного ничего нет", – добавил юрист.

Рассуждения артиста можно воспринимать лишь как критику организации празднования, считает собеседник Москвы 24.

"Он же не говорит о том, что все ветераны не достойны праздника Дня Победы. Человек просто поднял тему, о которой сейчас многие задумываются и тихо говорят, а тут человек достаточно известный озвучил", – заключил юрист.

Ранее Моргенштерн заявил, что через 10–15 лет собирается стать президентом России. При этом нынешнего российского лидера Владимира Путина он назвал "отличным мужиком". Также рэпер заявил, что, если бы стал президентом, хотел бы, чтобы все были счастливы.

