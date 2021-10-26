Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Рэпер Моргенштерн извинился за свои слова про День Победы. По его словам, он не умалял значимость события, а лишь честно признался, что не понимает смысла в праздновании 9 Мая.
К тому же, отметил рэпер, его фразу вырвали из контекста.
"Про то, что я желаю своей стране новых побед в технологиях и освоении космоса, конечно, никто не писал. А про то, что ветеранам, на мой взгляд, следует выделить дополнительные деньги, даже не вставили в интервью", – написал Моргенштерн в своем Instagram-аккаунте.
Он добавил, что уважает ветеранов и гордится их подвигом, а свои мысли выразил некорректно.
Ранее Моргенштерн заявил в интервью Ксении Собчак, что не понимает, почему в России празднуют День победы спустя почти век. Он добавил, что каждый год на эти цели тратят миллионы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Моргенштерна о праздновании Дня Победы, порекомендовал молодому поколению пообщаться со своими бабушками и дедушками.
Представитель Кремля добавил, что известные люди должны понимать, что несут моральную ответственность за свои высказывания.
Песков отреагировал на слова Моргенштерна о Дне Победы
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