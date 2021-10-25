Моргенштерн заявил, что не понимает смысла празднования Дня Победы

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Рэпер Моргенштерн сказал, что не понимает, почему в России празднуют День победы спустя почти век. Об этом он рассказал в интервью Ксении Собчак, которое размещено на YouTube-канале ведущей.

"Я вообще не понимаю вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. Из года в год на это тратятся миллионы, что-то празднуют, всем что-то пытаются (доказать. – Прим. ред.) – не знаю, может, это скрепы какие-то?" – отметил артист.

Моргенштерн предположил, что это делается, так как стране больше нечем гордиться.

"Вспоминать каждый год на протяжении почти века о том, что когда-то тогда вы победили, – не знаю", – добавил он.

Ранее Моргенштерн ответил на нападки члена Общественной палаты Екатерины Мизулиной, которая заявила, что пермский стрелок был фанатом рэпера.

Артист отметил, что каждый стрелок может быть фанатом Моргенштерна, но не каждый фанат Моргенштерна – стрелок.