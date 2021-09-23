Моргенштерн ответил на нападки Мизулиной после стрельбы в пермском вузе

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Моргенштерн ответил на нападки члена Общественной палаты Екатерины Мизулиной. Ранее она заявила, что пермский стрелок был фанатом рэпера.

"Борьба с Моргенштерном. Новый уровень", – написал Моргенштерн в своем Instagram.

Рэпер также отметил, что каждый стрелок может быть фанатом Моргенштерна, но не каждый фанат Моргенштерна – стрелок.

Ранее сообщалось, что студент Пермского государственного университета открыл огонь в вузе 20 сентября. В результате погибли шесть человек, а 43 получили различные травмы.

Стрелка обезвредил сотрудник ДПС Константин Калинин. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.