Эксперт объяснил, стоило ли лектору вуза в Перми прерывать занятие из-за стрельбы

Фото: vk.com/id224119947

Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин в беседе с Москвой 24 объяснил, по какой причине в пермском вузе один из лекторов продолжил вести занятие во время стрельбы.

Утром 20 сентября в Пермском государственном университете студент начал стрелять по окружающим из охотничьего гладкоствольного ружья. Погибли шесть человек, еще 24 пострадали. Нападавшего удалось обезвредить, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

В момент стрельбы профессор кафедры русского языка и стилистики Олег Сыромятников отказался заканчивать занятие. По словам студентов, лектор был недоволен тем, что его прервала вбежавшая в аудиторию мать одной из учащихся. Также преподаватель проигнорировал попытки зачитать сообщения о происходящем в вузе, говорят очевидцы. Лекцию прервал ОМОН, который начал эвакуацию.

Позже Сыромятников объяснил, что его действия были продиктованы указанием декана. По его словам, он закрыл изнутри металлическую дверь аудитории, которую невозможно пробить выстрелом. В пресс-службе вуза отметили, что это действие было самым необходимым в данной ситуации.

"Главное, что он закрылся в аудитории. Мы считаем, что в данной ситуации это первое действие. То, что он дальше продолжил вести лекцию, – здесь персональные оценки могут быть разными. Все люди по-разному переживают стресс. Важно было сохранять спокойствие и не поддаваться панике", – сообщили в пресс-службе вуза. При этом там пояснили, что проведут проверку по факту инцидента.

По мнению Гринина, поведение преподавателя в сложившихся обстоятельствах было правильным.



Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Самый страшный враг во время любого ЧП – это паника. От нее на тех же пожарах и техногенных катастрофах гибнет больше людей, чем от самого события. Если дверь действительно была достаточно прочная и выстрел ее пробить не мог, это уже достаточно надежная защита.

"Пытаться после этого устраивать кипеж в аудитории – а зачем? Когда можно спокойно дальше продолжать занятие. Поэтому действия преподавателя я оценю скорее положительно", – объясняет эксперт по безопасности.

Гринин подчеркнул, что в этой ситуации лектор мог не прислушиваться к просьбам студентов отреагировать на происходящее в вузе.

"Здесь не надо было вестись ни на какие просьбы проверить, что происходит. Как это можно представить? Давайте высунемся в коридор и посмотрим, что там происходит? А там и пуля может прилететь. Если по зданию разгуливает вооруженный человек и дверь достаточно прочная, чтобы вас защитить, то самое разумное, конечно же, за ней прятаться", – комментирует собеседник Москвы 24.



Сергей Гринин председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Ружье процентов на 95 было заряжено картечью, я в этом уверен. Картечь, скорее всего, от стального листа будет просто рикошетить. Возможно, сделает вмятину. Но дверь не пробьет точно.

"Поэтому я считаю, что здесь понимание ситуации у педагога было. Должное хладнокровие и мужское поведение – тоже. А если уж закрылись в безопасности, почему бы не продолжить лекцию", – считает Гринин.

По его словам, было бы не лишним оснастить металлическими дверьми все кабинеты учебных заведений. Однако это не является панацеей, так как злоумышленники могут подобрать пули, которые способны их пробить, отметил он. Поэтому важно задуматься над усилением охраны образовательных учреждений, резюмировал Гринин.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков лично поблагодарил младшего лейтенанта полиции Константина Калинина, который сумел обезвредить напавшего на пермский вуз студента.

