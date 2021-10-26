Песков отреагировал на слова Моргенштерна о Дне Победы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слова российского рэпера Алишера Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Таким молодым хочется порекомендовать чисто по-человечески. Наверное, у них есть дедушки, бабушки, поговорите с ними или придите к какому-то ветерану, поговорите с ними и спросите, почему он (День Победы. – Прим. ред.) важен, есть и будет важен для нашей страны. Скорее, это от отсутствия знаний, и здесь легко эти пробелы ликвидировать", – сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что известные молодые люди должны понимать, что несут моральную ответственность за свои высказывания.

Ранее в интервью с телеведущей Ксенией Собчак Моргенштерн заявил, что не понимает, почему в России празднуют День победы спустя почти век. По его словам, на этот праздник ежегодно тратят миллионы рублей, чтобы что-то доказать. Моргенштерн выразил предположение, что это делается, так как стране больше нечем гордиться.

