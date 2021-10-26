Музей Победы пригласил Моргенштерна на ознакомительную экскурсию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Музей Победы пригласил Алишера Моргенштерна на ознакомительную экскурсию по экспозициям после его слов о Дне Победы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора учреждения Александра Школьника.

"Сочетание исторически верных декораций, подлинных реликвий, мультимедийных технологий позволяют погрузиться в события тех лет, по-настоящему прочувствовать их. Надеюсь, что его мнение о ненужности празднования Дня Победы после этого сильно изменится, ведь без знания прошлого нет и будущего", – сказал Школьник.

Он также отметил, что экскурсоводы музея готовы рассказать рэперу о главных событиях и героях Великой Отечественной войны. Такие программы, по словам Школьника, регулярно проводятся для школьников и студентов.

Ранее Моргенштерн заявил в интервью Ксении Собчак, что не понимает, почему в России празднуют День Победы спустя почти век. Он добавил, что каждый год на эти цели тратят миллионы.

На высказывания рэпера отреагировала общественная организация "Ветераны России". Ее представитель Ильдар Рязапов обратился в Генпрокуратуру РФ, СК РФ и Роскомнадзор с просьбой проверить слова Моргенштерна.

По мнению "Ветеранов России", высказывания рэпера подпадают под нарушения, умысел которых направлен на оскорбление памяти о Великой Отечественной войне. В таком случае в отношении Моргенштерна должно быть применено наказание в соответствии с КоАП РФ и УК РФ.

