"Ветераны России" обратились в СК после слов Моргенштерна про День Победы

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Общероссийская общественная организация "Ветераны России" обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ после слов Моргенштерна про День Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

По мнению "Ветеранов России", высказывания рэпера попадают под нарушения, умысел которых направлен на оскорбление памяти о Великой Отечественной войне. В таком случае в отношении Моргенштерна должно быть применено наказание в соответствии с КоАП РФ и УК РФ.

Обращение было направлено от председателя движения Ильдара Резяпова в адрес Генпрокурора Игоря Краснова, главы СК Александра Бастрыкина и главы Роскомнадзора Андрея Липова.

"В связи с высокой социальной значимостью и публичностью вопроса, прошу вас дать прямое поручение и взять дело под личный контроль, провести проверку высказываний Алишера Моргенштерна на факт распространения выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России в соответствии с частью 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) , а также проверить высказывания на факт возбуждения ненависти либо вражды экстремистского характера", – говорится в тексте обращения.

Резяпов также попросил провести проверку по факту экстремистской деятельности, несущей угрозу национально безопасности РФ, на канале "Осторожно, Собчак!" в YouTube. В случае обнаружения таких данных канал необходимо удались, призвал председатель "Ветеранов России".

Ранее в интервью с телеведущей Ксенией Собчак Моргенштерн заявил, что не понимает, почему в России празднуют День победы спустя почти век. По его словам, на этот праздник ежегодно тратят миллионы рублей, чтобы что-то доказать. Моргенштерн выразил предположение, что это делается, так как стране больше нечем гордиться.

