Собчак прокомментировала высказывание Моргенштерна о Дне Победы

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Ведущая и журналист Ксения Собчак прокомментировала высказывание рэпера Моргенштерна о праздновании Дня Победы и оценила реакцию на него со стороны общества. Об этом она написала в личном телеграм-канале.

По словам Собчак, суть высказывания музыканта была в том, что именно он лично не понимает, зачем проводятся масштабные празднования.

"Ау! Ему 23 года! Он представитель уже другого поколения, которое не может на эмоциональном уровне воспринимать то, что произошло 76 лет назад. Вы за это загнобить хотите? За непонимание?" – написала ведущая.

Собчак также подчеркнула, что ее оскорбляют "бездушные проплаченные ролики" к 9 Мая, и привела в пример видеоблогера Даву, который исполнил песню "Журавли" для своего клипа.

Накануне в Сети появилось интервью Ксении Собчак с рэпером Моргенштерном. В ролике музыкант заявил, что не понимает, почему в России празднуют День Победы спустя почти век. Он также добавил, что создается впечатление, будто стране больше нечем гордиться.

После критики Моргенштерн извинился за свои слова. Исполнитель заявил, что не умалял значимости самого события, а критикует только само празднование.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин позже поручил руководителю ГСУ СК по Москве Андрею Стрижову проверить высказывания Алишера Моргенштерна. В ведомстве добавили, что слова рэпера оскорбляют историческую память защитников страны.