Бастрыкин поручил проверить высказывания Моргенштерна о Дне Победы

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Москве Андрею Стрижову проверить высказывания Алишера Моргенштерна о Дне Победы, сообщается на сайте СК РФ.

В ведомстве подчеркнули, что слова рэпера оскорбляют историческую память защитников страны, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

"В рамках процессуальной проверки будет установлено, имеются ли в высказываниях Моргенштерна нарушения действующего законодательства", – говорится в сообщении.

Ранее Моргенштерн заявил в интервью Ксении Собчак, что не понимает, почему в России празднуют День Победы спустя почти век. Он добавил, что каждый год на эти цели тратят миллионы.

На высказывания рэпера отреагировала общественная организация "Ветераны России". Ее представитель Ильдар Рязапов обратился в Генпрокуратуру РФ, СК РФ и Роскомнадзор с просьбой проверить слова Моргенштерна.

По мнению "Ветеранов России", высказывания рэпера попадают под нарушения, умысел которых направлен на оскорбление памяти о Великой Отечественной войне. В таком случае в отношении Моргенштерна должно быть применено наказание в соответствии с КоАП РФ и УК РФ.

