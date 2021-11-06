Моргенштерн вступил в словесную перепалку со зрителем на концерте в Дубае

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Рэпер Моргенштерн вновь оказался в центре скандала. На этот раз музыкант вступил в словесную перепалку с одним из зрителей во время своего концерта в Дубае, сообщает "Газета.ру".

Пришедший на выступление рэпера мужчина прервал музыканта и в резкой форме попросил не ругаться матом, поскольку в зале находятся дети.

В ответ на это Моргенштерн отметил, что родители этих детей знали, на что идут.

"Я живу жизнь и делаю что хочу. То, что ты сюда пришел – твое желание, не мое. Я тебя что, заставлял?" – поинтересовался музыкант.

Рэпер попросил передать мужчине микрофон, чтобы пообщаться. Музыканта интересовало, почему мужчина не покинет концерт, если ему не нравится творчество исполнителя.

"Мы уходили, но когда я услышал твою речь, то решил вернуться и разобраться с тобой", – заявил возмущенный мужчина.

Ранее в интервью YouTube-каналу "Осторожно: Собчак" рэпер заявил, что не понимает, почему в России спустя почти век до сих пор празднуют День Победы. После этого комментария на Моргенштерна обрушилась волна негатива, он извинился за свои слова.

