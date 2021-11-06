Моргенштерн вступил в словесную перепалку со зрителем на концерте в Дубае

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Рэпер Моргенштерн вновь оказался в центре скандала. На этот раз музыкант вступил в словесную перепалку с одним из зрителей во время своего концерта в Дубае, сообщает "Газета.ру".
Пришедший на выступление рэпера мужчина прервал музыканта и в резкой форме попросил не ругаться матом, поскольку в зале находятся дети.
В ответ на это Моргенштерн отметил, что родители этих детей знали, на что идут.
"Я живу жизнь и делаю что хочу. То, что ты сюда пришел – твое желание, не мое. Я тебя что, заставлял?" – поинтересовался музыкант.
Рэпер попросил передать мужчине микрофон, чтобы пообщаться. Музыканта интересовало, почему мужчина не покинет концерт, если ему не нравится творчество исполнителя.
"Мы уходили, но когда я услышал твою речь, то решил вернуться и разобраться с тобой", – заявил возмущенный мужчина.
Ранее в интервью YouTube-каналу "Осторожно: Собчак" рэпер заявил, что не понимает, почему в России спустя почти век до сих пор празднуют День Победы. После этого комментария на Моргенштерна обрушилась волна негатива, он извинился за свои слова.
В Кремле ответили на высказывание Моргенштерна о Дне Победы
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