Собянин выразил соболезнования родным и близким Нины Руслановой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким актрисы Нины Руслановой, скончавшейся на 76-м году жизни.

"Ушла из жизни народная артистка России Нина Ивановна Русланова, вписавшая много светлых и незабываемых страниц в летопись отечественной культуры. Беззаветное служение искусству, яркая индивидуальность, сильный характер и душевная щедрость снискали Нине Ивановне всенародную любовь и уважение в профессиональном творческом сообществе", – говорится в телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы.

Собянин отметил, что память об актрисе будет всегда храниться в сердцах ее коллег, друзей и поклонников.

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Нина Русланова скончалась накануне. Она продолжительное время болела.

В кино актриса была известна ролями в таких картинах, как "Мой друг Иван Лапшин" (1984), "Хрусталев, машину!" (1998), "Слезы капали" (1983) и "Не стреляйте в белых лебедей".

