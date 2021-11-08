Ольга Бузова потребовала от МХАТа имени Горького полмиллиона рублей за отмену спектакля "Чудесный грузин", в котором она должна была играть роль Беллы Шанталь. По словам певицы, ей не заплатили ни гонорар, ни неустойку, а об отмене спектакля сообщили по СМС.

Новый генеральный директор театра Владимир Кехман ранее объяснил, что спектакль отменен из-за низкой продажи билетов. Также он намекнул, что МХАТ ждут большие перемены. В частности, серьезное сокращение штата нетворческих работников.

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