Абба выпустила новый альбом после 40-летнего перерыва. Он получил название Voyage и уже доступен на стриминговых сервисах.

В альбом вошли десять композиций. Две из них – "I Still Have Faith in You" и "Don't Shut Me Down" – музыканты представили в сентябре. Исполнить новинки перед публикой шведская группа планирует весной. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.