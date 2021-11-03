Москва онлайн: "Балет Москва" выступит на открытии театрального пространства

Фото: пресс-служба "Арт-платформы Моспродюсер"

В "Ночь искусств", 4 ноября, состоится открытие нового театрального пространства "Арт-платформа" в Новом Манеже.

Зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть выступление руководителя департамента культуры столицы Александра Кибовского и перформанс театра "Балет Москва".

Курировать театральное пространство будет режиссер Дмитрий Бикбаев. Специально созданный театральный зал-трансформер будет вмещать до 300 зрителей. Первым масштабным проектом станет реализация международной театральной программы "ТеатрONstage" в партнерстве со Школой-студией МХАТ.

Смотрите прямую трансляцию 4 ноября в 17:10 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.