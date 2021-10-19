В Новом Манеже состоится презентация театрального пространства "Арт-платформа"

Фото: пресс-служба "Арт-платформы Моспродюсер"
В Москве 4 ноября состоится презентация театрального пространства "Арт-платформа" в Новом Манеже. Гостей ждет выступление театра "Балет Москва", а завершится вечер отрывком из оперы Московского музыкального театра "Геликон-опера".
Куратором театрального пространства выступит режиссер Дмитрий Бикбаев, руководитель "Арт-платформы" структурного подразделения Московского продюсерского центра. Деятельность "Арт-платформы" позволяет открывать новые возможности для творческой реализации амбициозных театральных инициатив. В нее уже входят свыше 120 независимых театральных коллективов Москвы.
Специально созданный театральный зал-трансформер будет вмещать до 300 зрителей. В рамках Всероссийской акции "Ночь искусств – 2021" гостями перформативной презентации станут представители независимых театров, популярные деятели театральной индустрии, театральные критики, режиссеры, актеры и художественные руководители ведущих театров Москвы. Выставочная деятельность Нового Манежа при этом не будет прекращаться.
Первым масштабным проектом открытого театрального пространства станет реализация международной театральной программы "ТеатрONstage" в партнерстве со Школой-студией МХАТ.
Это флагманская международная программа "Арт-платформы", обеспечивающая возможность создания, выпуска и дальнейшего проката спектаклей. В рамках программы театральные деятели смогут презентовать свой проект и создать эскиз постановки. По результатам лабораторных показов экспертный совет определит победителя, проект которого будет реализован в 2022 году в открытом театральном пространстве.
В экспертную комиссию войдут знаменитые режиссеры, актеры, театральные критики и другие представители сферы. Так, участники программы получат экспертную оценку от Дмитрия Бертмана, Сергея Землянского, Евгения Писарева, Александра Звягинцева, Сергея Майорова, Борислава Володина, Андрея Воробьева и других.
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