Новая инсталляция появилась на Северном речном вокзале

Фото: Дептранс Москвы
Новую выставку "Комната особого назначения" архитектора и художника Александра Бродского представили на Северном речном вокзале.
Инсталляция посвящена истории строительства канала Москва – Волга и самого вокзала, сообщает пресс-служба Музея Транспорта Москвы.
"Архитектор Александр Бродский создал комнату-куб, которая выполняет функцию "черного ящика", хранилища достоверных свидетельств о событиях прошлого. Внутри куба демонстрируется видеопроизведение художника Ильи Шагалова, созданное на основе записей строительства из Красногорского архива и дополненное анимацией", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в витринах размещены исторические справки о жизни и строительстве Северного речного вокзала с момента рождения концепции "Москва – порт пяти морей" до возведения шпиля на крыше вокзала.
Также в инсталляции много внимания уделено звуку. Так, посетителей сопровождает саунд-дизайн.
"Низкие частоты, гул, который можно услышать под водой, вперемешку с голосами "строителей" канала и вкраплениями шума техники, задействованной во время строительства", – добавили в пресс-службе.
Все желающие могут посетить инсталляцию бесплатно.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что с момента реконструкции Северного речного вокзала его посетили более 1,5 миллиона человек. Мэр отметил, что реконструированный Северный речной вокзал и парк рядом с ним пользуются большой популярностью среди москвичей. В парке регулярно проводятся выставки, концерты и мастер-классы.
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