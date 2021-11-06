"Спецпроект": что может делать каждый, чтобы спасти планету?

Раздельный сбор мусора, отказ от пластика и "быстрой моды" – экотренды становятся частью нашей повседневной жизни. Для людей это возможность не только говорить, но и стать частью изменений, делая мир чище и безопаснее.

Мотивирует и то, что появляется необходимая для этого инфраструктура, бизнесы и сообщества: контейнеры для сортировки отходов, пункты по приему одежды и мебели, свопы, группы в соцсетях. Осознанное потребление становится частью образа жизни. Но если ты новичок в вопросе – с чего начать? Какие экопривычки ввести в свою жизнь и какие ресурсы для этого есть в Москве? В рамках сессии эксперты расскажут об осознанном потреблении, правильной сортировке отходов, обращении с пластиком и о том, как дать нашей одежде вторую жизнь.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.