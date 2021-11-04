Москвичам рассказали, какие организации продолжают работать в праздничные дни

Нерабочие дни в Москве плавно перетекли в праздничные. Однако ряд организаций продолжает функционировать и в выходные.

Больницы и поликлиники принимают пациентов в обычном режиме. Также график не меняли пункты вакцинации и экспресс-тестирования на ковид. А вот стоматологии работают только с экстренными случаями.

Центры "Мои документы" перевели большинство услуг в онлайн. Очно регистрируют только смерть и расторжение брака.

Школы ушли на каникулы, в детских садах открыты дежурные группы для тех, чьи родители работают.

Банки, аптеки, продуктовые магазины – режим работы не меняли. Непродовольственные, строительные магазины, а также центры бытовых услуг и цветочные лавки временно закрыты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

