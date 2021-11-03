Тесты на поддельные сертификаты не коснутся вакцин "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" – Альтштейн

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Вакцины "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" не будут выявляться тестом на определение фальшивого сертификата о прививке, потому что они производятся не в таком большом количестве, как остальные, и мало применяются, сообщил "Газете.ру" профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"По крайней мере, "ЭпиВакКорона" применяется очень мало <...> Вакцина "КовиВак" сделана правильно, по всем канонам, но нет данных об эффективности. Кроме того, эта вакцина производится в достаточно небольших количествах, ее производство достаточно сложное. В результате эти вакцины особого значения у нас не имеют. Они не повлияют на поддельные сертификаты", – отметил профессор.

По словам Альтштейна, основная проблема того, что идет приобретение поддельных сертификатов, заключается в нежелании людей делать прививку.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл принцип действия теста на поддельный сертификат о вакцинации. Он уточнил, что, если человек делал прививку, у него в крови есть антитела к мембранному белку аденовируса Ad26. Однако, если нет таких антител в организме, значит, человек не вакцинировался на самом деле.

Также, по мнению Гинцбурга, поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 – сумасшествие и самообман, которые меняют поведение людей. Он отметил, что купившие сертификаты о вакцинации, как правило, заболевают в очень тяжелой форме.