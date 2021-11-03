Тесты на поддельные сертификаты не коснутся вакцин "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" – Альтштейн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вакцины "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" не будут выявляться тестом на определение фальшивого сертификата о прививке, потому что они производятся не в таком большом количестве, как остальные, и мало применяются, сообщил "Газете.ру" профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"По крайней мере, "ЭпиВакКорона" применяется очень мало <...> Вакцина "КовиВак" сделана правильно, по всем канонам, но нет данных об эффективности. Кроме того, эта вакцина производится в достаточно небольших количествах, ее производство достаточно сложное. В результате эти вакцины особого значения у нас не имеют. Они не повлияют на поддельные сертификаты", – отметил профессор.
По словам Альтштейна, основная проблема того, что идет приобретение поддельных сертификатов, заключается в нежелании людей делать прививку.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл принцип действия теста на поддельный сертификат о вакцинации. Он уточнил, что, если человек делал прививку, у него в крови есть антитела к мембранному белку аденовируса Ad26. Однако, если нет таких антител в организме, значит, человек не вакцинировался на самом деле.
Также, по мнению Гинцбурга, поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 – сумасшествие и самообман, которые меняют поведение людей. Он отметил, что купившие сертификаты о вакцинации, как правило, заболевают в очень тяжелой форме.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: