50 тыс нарушений масочного режима выявлено в столичном транспорте в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В октябре в столичном общественном транспорте было выявлено свыше 50 тысяч нарушений масочного режима. При этом в сентябре было зафиксировано 40 тысяч таких нарушений, сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
"В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией и ростом числа зараженных коронавирусом мы усилили проверки соблюдения антиковидных мер на всем транспортном комплексе Москвы", – рассказал он.
По словам Султанова, сотрудники ведут ежедневный контроль масочного режима в городском наземном и железнодорожном транспорте. В нерабочие дни к этой работе привлечены не менее 1,5 тысячи контролеров.
Ранее Султанов призвал пассажиров соблюдать санитарно-эпидемиологические меры. Он подчеркнул, что из-за роста количества заболевших коронавирусом граждане начали осознавать необходимость ношения масок в общественных местах. По словам Султанова, сейчас 99% пассажиров заходят в метро в масках.
В октябре контролеры выписали более 45 тыс постановлений за нарушение масочного режима
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