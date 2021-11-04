В Москве ожидается сильный туман до утра 5 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ночью 4 ноября в Москве местами ожидается туман до 09:00 5 ноября, рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.

По данным ведомства, из-за тумана видимость сократится до 200–500 метров. При этом в главном управлении МЧС по Москве сообщили, что туман будет с видимостью до 700 метров.

В связи с погодным условиями в министерстве рекомендовали автомобилистам снизить скорость и увеличить дистанцию между машинами. Во время тумана следует избегать опасных и внезапных маневров, например, обгонов и перестроений. Пешеходов просят использовать светоотражающие элементы на одежде.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в среду, 10 ноября, в столицу придет похолодание. Не исключены осадки в виде дождя и мокрого снега. 8–9 ноября – относительно теплая погода. А в следующий временной интервал ночная температура будет понижаться до минус 2 – плюс 3 градусов и днем – плюс 1–6.

При этом в столице будет гораздо теплее климатической нормы – прогнозируется стабильная положительная среднесуточная температура воздуха. Синоптик уточнила, что нормальным показателем для 10 ноября являются нулевые или слабоотрицательные среднесуточные значения.

