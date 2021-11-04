Парковка в Москве стала бесплатной на три дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В честь празднования Дня народного единства парковки в столице сделали бесплатными в течение трех дней – 4, 5 и 6 ноября.

В эти дни автомобилистам не нужно будет платить и за парковку с тарифом 380 рублей за час. Платными остаются только парковки со шлагбаумом.

При этом 7 ноября парковки будут платными, так как этот день не является праздничным.

По вопросам платных парковок водители могут обратиться в единый контакт-центр Московского транспорта по телефонам 3210 или 8 (495) 539-54-54.

Юристы рассказали, как оспорить штраф за парковку. По словам специалистов, под неправильной парковкой понимается любое стационарное размещение транспортного средства с нарушением ПДД или иных нормативных актов федерального и регионального уровня.

