В России уменьшат размер штрафа за негрубые административные нарушения

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В России уменьшат размер штрафа в случае признания вины в негрубом административном нарушении, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг Дениса Новака, входящего в группу Минюста по подготовке нового КоАП.
"Это ситуация, когда лицо по существу не возражает против того, что оно действительно совершило правонарушение, признает свою виновность, и если оно с этим согласно и в дальнейшем не будет оспаривать по существу основания для привлечения к ответственности, то дается возможность по негрубым нарушениям установить уплату административного штрафа в размере одной трети минимального размера санкции", – сказал он.
Ранее сообщалось, что в ГИБДД отказались от использования одного из способов фиксации превышения скорости. Речь идет о вычислении средней скорости автомобиля на участке при помощи двух камер.
Как сообщается, практика фиксации превышения скорости несколькими камерами велась 7 лет. Автомобилисты часто жаловались на незаконность такого способа.
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