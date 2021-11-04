Почти 10 тыс нарушений масочного режима на транспорте выявлено в Москве с 28 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Около 10 тысяч нарушений масочного режима зафиксировано в столичном транспорте в первые нерабочие дни, сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
По его словам, на сегодняшний день проверки соблюдения антиковидных мер в транспорте Москвы осуществляют более 1,5 тысячи контролеров.
"Мы призываем пассажиров надевать маску в городском транспорте заранее и не снимать ее до конца поездки", – приводит слова Султанова Агентство "Москва".
Он подчеркнул, что эти меры могут помочь сдержать распространение коронавируса и способствовать снижению числа зараженных.
Султанов добавил, что контролеры также оформляют постановления в том случае, если маска не прикрывает нос.
Ранее Султанов призвал пассажиров соблюдать санитарно-эпидемиологические меры. Он подчеркнул, что из-за роста количества заболевших коронавирусом граждане начали осознавать необходимость ношения масок в общественных местах. По словам Султанова, сейчас 99% пассажиров заходят в метро в масках.
В октябре контролеры выписали более 45 тыс постановлений за нарушение масочного режима
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